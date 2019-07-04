محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس). وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس. وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر. من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا. دهمها ظهرًا .. زلزال يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس). وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس. وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر. Advertisements من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا. 04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 09:47 PM لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس). وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس. وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر. من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا. ، دهمها ظهرًا .. زلزال يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية ،

المصدر : الخليج 365

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