محمد بن مسعود - الدمام - قلّد قائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالرحمن الثمالي، للمقدم وائل بن عبدالله الغامدي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، وذلك بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته. "الغامدي" لرتبة مقدم بمركز تدريب مدني مكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04 قلّد قائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالرحمن الثمالي، للمقدم وائل بن عبدالله الغامدي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، وذلك بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته. 04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 Advertisements 09:11 PM قلّد قائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالرحمن الثمالي، للمقدم وائل بن عبدالله الغامدي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، وذلك بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته. ، "الغامدي" لرتبة مقدم بمركز تدريب مدني مكة ،

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