السعودية اليوم / أمين منطقة الرياض يدشن خدمة "بياناتي" بأمانة الرياض



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

دشن معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس اليوم خدمة (بياناتي) لمنسوبي الأمانة بمنطقة الرياض إحدى الخدمات الرقمية التي أتاحتها وزارة الخدمة المدنية للقطاعات الحكومية وتمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم بقاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة (كالسجل الوظيفي التاريخي وبيان الخدمة ومتابعة القرارات ومدة الخدمة وما يتعلق بأنظمة ولوائح الموارد البشرية) بعد استكمال الموظف طلبات التحديث في البيانات الوظيفية اللازمة.

وأكد معاليه أهمية تحديث بيانات جميع منسوبي الأمانة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية.

حضر التدشين كل من وكيل الأمانة المساعد للاستثمار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد العقل، وممثل ومدير حساب الأمانة بوزارة الخدمة المدنية محمد المطيري، ومدير عام الموارد البشرية بالأمانة منصورالجنوبي، ومساعد مدير عام الموارد البشرية هيا الماضي وعدد من المسؤولين بالأمانة.

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20:26ت م

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