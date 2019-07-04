السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية



جدة 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

20:19ت م

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جدة 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //20:19ت م0197

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