السعودية اليوم / برامج وورش تدريبية لموسم الطائف



الطائف 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

ينظم مركز تنمية الموارد السياحية الوطنية تكامل يوم الأربعاء القادم برامج وورش تدريبية لموسم الطائف .

وتسلط البرامج والورش التدريبية الضوء على مدى أسبوع على العديد من المحاور ومنها مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية ، وبرنامج دورالمنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية، وتطوير المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي .

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20:02ت م

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