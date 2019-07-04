السعودية اليوم / مسؤولون باكستانيون يثمنون الأعمال المبذولة في مبادرة طريق مكة



إسلام أباد 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

ثمن مسؤولون باكستانيون الأعمال المبذولة في مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ في باكستان التي تأتي في ظل الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية بالمملكة مما أسهمت في تنفيذها بنجاح على أرض الواقع، وسهلت مغادرة الحجاج الباكستانيين للمملكة العربية

وتطرق مستشار رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية شهنزاد في حديث لـ"واس" لأوجه التنسيق بين السلطات الباكستانية والعاملين مع الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل مبادرة طريق مكة، وقال : لقد قدمنا كل التسهيلات في مطار إسلام أباد الدولي لتنفيذ هذه المبادرة المباركة حيث تمثل مغادرة أول رحلة ضمن هذه المبادرة مناسبة عزيزة على جميع الباكستانيين الذين لا ينسون ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله- ومتابعتهما الحثيثة لكل ما من شأنه التسهيل على حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الخامس من أركان الإسلام .

ونوه بما توليه باكستان للمملكة من تقدير واحترام لما تمثله من مكانة في قلب العالم الإسلامي، وتحمل أمانة رعاية ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم انطلاقًا من تشرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، موجهاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على حرصه ومتابعته لتنفيذ مبادرة طريق مكة على أكمل وجه وفق ما تتطلع إليه من أهداف .

بدوره أثنى مدير عام مطار إسلام أباد الدولي أصخر فهيم كاتار على المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل تطبيق المبادرة على أرض مطار إسلام أباد التي تستهدف الحجاج والتسهيل عليهم ورفع عناء الأوقات الطويلة لإنهاء إجراءات مغادرتهم التي لقيت كل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين السعودي والباكستاني.

وأضاف أن المشاهد الإنسانية الإيمانية التي يشعر بها الحجاج وهم يلمسون مثل هذا العمل المتطور إنما يعبرون عن ارتياحهم وسعادتهم ، وهم يغادرون إلى المملكة وأدائهم مناسك الحج وسط ترتيب محكم ، وتنظيم على أعلى المستويات داعياً الله أن يكلل مساعي الجميع في هذه المبادرة بكل نجاح وتوفيق .

وأشاد نائب مدير عام مطار إسلام أباد طاهر سكندر بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودجوسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بالحجاج الباكستانيين وتنظيم شؤون حجهم لكي ينعمون بحج مبرور وسعي مشكور، منوهًا بأن مبادرة طريق مكة جعلت من رحلة الحج الإيمانية ميسرة وخالية من المصاعب وتتسم بالإجراءات السهلة ، والمراعية لعنصر الوقت لحدٍ كبير .

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية صاحبة الأيادي البيضاء في خدمة الإسلام ، والعناية بقضايا المسلمين ، ولها الفضل الكبير في إدارة أكبر تجمع على مستوى العالم ، والمتمثل في الحج الذي يؤديه أفواج وأعداد غفيرة من مختلف بقاع المعمورة ، وبهذا كسبت ود وتقدير العالم .

// انتهى //

20:00ت م

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إسلام أباد 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسثمن مسؤولون باكستانيون الأعمال المبذولة في مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ في باكستان التي تأتي في ظل الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية بالمملكة مما أسهمت في تنفيذها بنجاح على أرض الواقع، وسهلت مغادرة الحجاج الباكستانيين للمملكة العربية السعودية وتطرق مستشار رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية شهنزاد في حديث لـ"واس" لأوجه التنسيق بين السلطات الباكستانية والعاملين مع الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل مبادرة طريق مكة، وقال : لقد قدمنا كل التسهيلات في مطار إسلام أباد الدولي لتنفيذ هذه المبادرة المباركة حيث تمثل مغادرة أول رحلة ضمن هذه المبادرة مناسبة عزيزة على جميع الباكستانيين الذين لا ينسون ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله- ومتابعتهما الحثيثة لكل ما من شأنه التسهيل على حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الخامس من أركان الإسلام .ونوه بما توليه باكستان للمملكة من تقدير واحترام لما تمثله من مكانة في قلب العالم الإسلامي، وتحمل أمانة رعاية ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم انطلاقًا من تشرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، موجهاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على حرصه ومتابعته لتنفيذ مبادرة طريق مكة على أكمل وجه وفق ما تتطلع إليه من أهداف .بدوره أثنى مدير عام مطار إسلام أباد الدولي أصخر فهيم كاتار على المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل تطبيق المبادرة على أرض مطار إسلام أباد التي تستهدف الحجاج والتسهيل عليهم ورفع عناء الأوقات الطويلة لإنهاء إجراءات مغادرتهم التي لقيت كل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين السعودي والباكستاني.وأضاف أن المشاهد الإنسانية الإيمانية التي يشعر بها الحجاج وهم يلمسون مثل هذا العمل المتطور إنما يعبرون عن ارتياحهم وسعادتهم ، وهم يغادرون إلى المملكة وأدائهم مناسك الحج وسط ترتيب محكم ، وتنظيم على أعلى المستويات داعياً الله أن يكلل مساعي الجميع في هذه المبادرة بكل نجاح وتوفيق .وأشاد نائب مدير عام مطار إسلام أباد طاهر سكندر بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودجوسمو ولي عهده الأمين من عناية واهتمام بالحجاج الباكستانيين وتنظيم شؤون حجهم لكي ينعمون بحج مبرور وسعي مشكور، منوهًا بأن مبادرة طريق مكة جعلت من رحلة الحج الإيمانية ميسرة وخالية من المصاعب وتتسم بالإجراءات السهلة ، والمراعية لعنصر الوقت لحدٍ كبير .وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية صاحبة الأيادي البيضاء في خدمة الإسلام ، والعناية بقضايا المسلمين ، ولها الفضل الكبير في إدارة أكبر تجمع على مستوى العالم ، والمتمثل في الحج الذي يؤديه أفواج وأعداد غفيرة من مختلف بقاع المعمورة ، وبهذا كسبت ود وتقدير العالم .// انتهى //20:00ت م0191

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