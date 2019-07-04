

بيروت 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت، الأمينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كلاوديا فارننغ، يرافقها السفير الألماني في لبنان جورج بيرغلين.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلى الوضع السياسي العام، مع التركيز على مسألة اللاجئين السوريين في لبنان.

// انتهى //

19:36ت م

0190





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي مسؤولة ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.