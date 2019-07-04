السعودية اليوم / وفاة مهاجر افريقي بين أربعة تم إنقاذهم بسواحل مدينة جرجيس جنوب تونس



تونس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

توفي مهاجر من ساحل العاج اليوم بمدينة جرجيس جنوب شرق تونس، وهو أحد اربعة مهاجرين تم أنقاذهم من قبل خفر السواحل التونسي الليلة الماضية بسواحل جرجيس .

وكان المهاجرون الأربعة قد نجوا من غرق باخرة تقل 86 مهاجرا غير شرعي انطلقوا من السواحل الليبية قبل ثلاثة ايام، عندما انقذهم صيادون تونسيون .

وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريحات صحفية أن مهاجرين اثنين من مالي تم إيوائهما بمركز للمهاجرين في جرجيس فيما يقيم مهاجر ثالث بالمستشفى المحلي في حالة حرجة.

وعد المتحدث التونسي بقية المهاجرين الذين كانوا على متن الباخرة في عداد المفقودين.

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19:35ت م

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