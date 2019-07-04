السعودية اليوم / سفير المملكة بالمغرب يزور وزير الثقافة والاتصال المغربي



الرباط 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

قام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، اليوم بالرباط، بزيارة لوزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج .

وقد تبادل الجانبين الاحاديث الودية ، واستعراضا اوجه العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية

// انتهى //

19:33ت م

0187



الرباط 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، اليوم بالرباط، بزيارة لوزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج .وقد تبادل الجانبين الاحاديث الودية ، واستعراضا اوجه العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ، وسبل تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:33ت م0187

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