شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يدشن توزيع 4,000 كرسي وطاولة مدرسية بالمهرة والان مع التفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 4,000 كرسي وطاولة مدرسية في محافظة المهرة اليمنية.

وأكد وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان أن هذا المشروع سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة المقاعد الدراسية في مدراس التربية والتعليم بمحافظة المهرة ويأتي في سياق المشاريع المقدمة للمحافظة، مشيرًا إلى أن المركز له بصمات واضحة وظاهرة في دعم المهرة.

ووفق وكالة "واس" شكر الوكيل عليان مركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه ومساندته محافظة المهرة في كافة النواحي ومنها القطاع التعليمي.