السعودية | وصول أول رحلة حج من ماليزيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

وصلت اليوم أول رحلة حج من مملكة ماليزيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ وهي ضمن طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي دشنت اليوم في ماليزيا.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة المعدة كان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومساعد وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة راكان السباعي، ومدير جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي الغامدي .

وقُدمت للحجاج الماليزيين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى، معبرين عن شكرهم لقادة المملكة على حفاوة الاستقبال وشمولهم بالخدمة الميسرة ، كما عبروا عن سعادتهم وفرحهم أن هيأ الله عز وجل لهم الرحلة الإيمانية للديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ .

وبهذه المناسبة قال العميد بدر المطيري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن المملكة استقبلت أول رحلة لحجاج ماليزيا من مطار كوالالمبور بعد إنهاء إجراءات دخولهم هناك وتسجيل معلوماتهم في الحاسب الآلي وأخذ الخصائص الحيوية والتأكد من سلامة الوثائق عبر مبادرة طريق مكة التي تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالحج والحجاج.

وأضاف أن جوازات منطقة المدينة المنورة مستمرة في استقبال القادمين لأداء الحج من مواطني الدول المشمولة بمبادرة طريق مكة في حج هذا العام 1440هـ (ماليزيا ، اندونيسيا ، باكستان ، بنجلاديش ، تونس ) الذين يتم إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة في مطارات بلدانهم قبل وصولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام واستقبالهم والترحيب بهم عند وصولهم إلى المملكة وتسهيل دخولهم دون أي إجراءات، مما يمكنهم من التوجه مباشرة إلى الحافلات المخصصة للمبادرة ونقلهم مباشرة لمقر سكنهم ، بينما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة ونقلها إليهم في الدور السكنية.

