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المقصودي : 8 أبراج لتقوية الجوال في أحد رفيدة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- أحد رفيدة
اجتمع محافظ أحد رفيدة متعب المتعب بمكتبه اليوم مع مدير عام الاتصالات بمنطقة عسير المهندس محمد المقصودي لبحث احتياجات ومتطلبات المحافظة فيما يخصّ شبكة الاتصالات الأرضية والمحمول.
وفي بداية الاجتماع تطرّق المحافظ إلى الكثافة السكانية العالية بالمحافظة، وإلى الحاجة الماسة لدعم الشبكة الأرضية من الألياف البصرية وكذلك دعم شبكة الجوال وتقويتها.
وأشار المهندس المقصودي إلى أنه تم دعم شبكة الألياف البصرية بعدد ٨ كبائن، وأن هناك خطة لزيادة العدد، وكذلك أشار إلى أن العمل جارٍ لزيادة أبراج الجوال بعدد ٨ أبراج في المحافظة، وتم تحديد أماكنها في أجزاء متفرقة من المحافظة إضافة إلى ٢١ برجاً موجوداً بالفعل.
وأشار إلى أنه سيتم دعم وتقوية الأبراج السابقة للعمل بنظام 4G وتهيئتها للعمل بنظام 5G مستقبلاً.
كما تم مناقشة وضع عربات متنقلة لتقوية شبكة الجوال في منتزه المربع نظراً لكثافة الزوار للمنتزه.
وأشار المقصودي إلى التعاون البناء من قبل بلدية أحد رفيدة عند تمديد شبكة الألياف البصرية وكذلك أبراج الجوال في تسهيل إجراءات التصاريح اللازمة وسرعة الإنجاز في ذلك وقد حظر الاجتماع رئيس بلدية أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي.
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