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2019-07-04 موعد استقبال المرشحين على الوظائف التعليمية في ينبع متابعات الخليج 365 - واس تستقبل إدارة التعليم بمحافظة ينبع بداية من الأسبوع القادم, المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بعد أن حجز جميع المرشحين مواعيد للمقابلة الشخصية عبر الرابط الإلكتروني لنظام المقابلات الشخصية .

وأوضح رئيس قسم شؤون المعلمين باسم سفر الأحمدي, أن المقابلات ستبدأ من الاثنين 5 / 11 / 1440هـ ، داعيًا المرشحين والمرشحات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام.

وبين الأحمدي أنه تم التنسيق مع مستشفى ينبع العام لتسهيل إجراءات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحات، مبينًا أن الإدارة خصّصت مبنى الإدارة الرئيسي لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت مبنى الشؤون التعليمية (بنات) بحي البندر لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن, متمنيًا لهم التوفيق والسداد.









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