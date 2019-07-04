رابط تسجيل الحج الإلكتروني المنفذ الوحيد لحجز الخدمات

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت اليوم الخميس، المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وذلك من خلال الرابط الإلكتروني على موقع وزارة الحج والعمرة على الرابط التالي (هنا)

وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلمان مشاط أوضح في وقت سابق أن المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

وبيّن أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

تسجيل البيانات

وخُصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوفرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علما أنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، والتي انطلقت بتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

الباقات والبرامج

Advertisements

صُنِّفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي ستُقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، إلى سِت باقات بحسب الأسعار والخدمات المشمولة.

وجاءت التصنيفات على النحو التالي:

باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561-8161 ريالاً، فيما أن “باقة ضيافة 1 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310-7910 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 2 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508-7108 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 3 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708-6308 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 4 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريالات، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يطلق عليه سابقًا “برنامج حج منخفض التكلفة”، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447-4797 ريالاً، فيما أن باقة اقتصادي 2: تمثل ما كان يطلق عليه سابقًا “برنامج الحج الميسر”، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريالاً.