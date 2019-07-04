مهرجان إكس جدة يغمر الواجهة البحرية بالعروض المبهجة

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - جدة

يواصل مهرجان إكس جدة فعالياته والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه على الواجهة البحرية ضمن موسم جدة ويستمر حتى 18 يوليو الجاري.

وتمتد عروض المهرجان في سبع مناطق رئيسة تشتمل كل منها على مجموعة من الفعاليات والأنشطة المجانية التي تتميز بثقافاتها المتعددة وغناها بالعروض الموسيقية والفنون المسرحية، إلى جانب الفقرات الكوميدية وألعاب الواقع الافتراضي، بما يساهم في تحقيق أقصى أجواء الفرح والمتعة لكل الزوّار من العائلات والأفراد. كما تنتشر أماكن التسوّق وجلسات المقاهي والمطاعم الفاخرة.

وتستمر العروض المجّانية على مدار اليوم، حيث سيتمكّن الزائر من التمتع بالعروض المتجولة العالمية، والتي تنتشر على طول الواجهة البحرية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

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ولمحبي الأعمال المسرحية، ينظّم مسرح “إكس جدة” مسرحيات متنوّعة وممتعة مع العديد من الفنانين السعوديين والخليجين، بينها عروض مسرحية للفنانة الكويتية شجون الهاجري عبر عرض “آي ويش” المسرحي من رواية ماتيلدا للكاتب رويلد ديلز. ويقدّم المسرح أيضاً عروضاً كوميدية لمحبي “ستاند أب كوميدي”، تقدّمها مجموعة من الشباب السعودي، وعروض لوف فاكتوري، وألعاب الخفة المقدّمة من “مصنع الضحك”.

وعلى مسرح المارينا تُقام عروض غنائية وموسيقية راقصة من ثقافات مختلفة مثل عروض الفرق الكولومبية والأفريقية وعرض الطبول والنقر. وتترافق مع عروض الإضاءات والليزر، وغيرها من العروض التي تم استقطابها من أماكن مختلفة من دول العالم.

وعلى جانب الترفيه التفاعلي، يأتي “كرنفال المرح” الإسباني الذي تعود جذور إقامته إلى مدينة فالنسيا احتفالاً بالربيع في كل عام. وسيحظى الزائر خلاله بمشاهدة الألعاب النارية، والدمى العملاقة الرائعة، والأشكال الفنية المتميّزة التي ستبهر مشاهديها من خلال الخوض في ثقافة المملكة العربية السعودية وتقديم تراثها للعالم. كما يقدّم الكرنفال عدة عروض لثقافات مختلفة أسبوعياً، ومنها: الإسبانية، الأفريقية، الصينية، الأمريكية، والهندية.

ويتخلل الكرنفال مجموعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية المشوّقة، حيث تخصص خيمة لهواة الألعاب الالكترونية، إلى جانب منطقة مخصصة للتحليق عبر نفق الهواء وتحدي الجاذبية، والقفز بحبل البانجي الممتع، وتحدي القوة بين الشباب، ومحاولة تخطي الوحوش في بيت الرعب الذي صُمم بأيدٍ سعودية. كما يشتمل الكرنفال على حديقة الحيوان والطيور التي تحتضن فصائل كثيرة من الببغاوات والطيور المتكلّمة، وطيور الفلامينغو والسلحفاة الضخمة وطائر الطوقان.

ويزخر مهرجان “إكس جدة” بالعديد من المميزات التي تضمن تهيئة المكان ليلبّي احتياجات الزائر، بما فيها تأمين عدد من المحلات والأكشاك والمقاهي التي يحتضنها “إكس مول”، وهو عبارة عن صالة مغلقة ومكيّفة جاء تصميمها على شكل حاويات شحن ضخمة تتناسب مع التصميم المرح.

ولم يغب عن فعالية “إكس جدة” الاهتمام بروّاد المطاعم الفاخرة، فاستقطبت مجموعة من المطاعم التي تُقدّم مأكولات عالمية ومتنوّعة، إلى جانب نشر عدد من عربات الطعام التي تفسح المجال أمام الشباب السعودي لاستعراض مهاراتهم في الطبخ وصنع المأكولات والمشروبات المتنوعة.