الان تتابع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد الى منطقة نجران، غدا الجمعة.

وتوقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف.