شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عاملين سقطا في خزان مياه زراعي بسكاكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أنقذت فرق الدفاع المدني في سكاكا اليوم (الخميس)، عاملين سقطا داخل خزان مياه زراعي يبلغ ارتفاعه 11 متراً. أنقذت فرق الدفاع المدني في سكاكا اليوم (الخميس)، عاملين سقطا داخل خزان مياه زراعي يبلغ ارتفاعه 11 متراً. وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تم نقل العاملين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.



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