مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق برنامج "الكفاءات المتميزة" لإعداد حديثي التخرج لشغل مناصب إدارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق برنامج (الكفاءات المتميزة)، والذي يهدف إلى استقطاب المواطنين والمواطنات حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتنمية قدراتهم المهنية وإعدادهم لشغل مناصب إدارية في بيئة عمل متطورة ومحفزة، وذلك ضمن برامج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الرائدة في قطاع الأعمال لدعم وتمكين الشباب.

يقدم البرنامج الذي يستمر لاثني عشر شهراً دورات تدريبية وتأهيلية مكثّفة للمرشحين في عدة مجالات وظيفية بالمدينة الاقتصادية تشمل: الهندسة الصناعية والمعمارية، إدارة المشاريع، تطوير الأعمال، الاقتصاد والإدارة، الإدارة المالية وإدارة التسويق.وبهذه المناسبة صرح الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلاً: "يشرفنا أن نساهم سوياً في تحقيق الرؤية الطموحة 2030 بدعم الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في هذه الرؤية المباركة، بإطلاقنا لبرنامج (الكفاءات المتميزة)، حيث ستمثل مسارنا

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في تصميم البرنامج من خلال توفير فرص وظيفية نوعية وواعدة، لخلق قادة المستقبل القادرين على إحداث التغييىر الإيجابي المنشود في رسم مستقبل هذا الوطن المعطاء".

سيتم إختيار المتقدمين المؤهلين وفق شروط ومتطلبات وظيفية محددة ومعايير دقيقة للقبول في البرنامج، فضلاً عن المقابلات الشخصية من قبل إدارة الموارد البشرية في المدينة الاقتصادية، لينضم المجتازين بعد ذلك لخطة تدريبية متكاملة ومكثفة لتطوير مهاراتهم المعرفية والمهنية، وإعدادهم الإعداد الأمثل ليتناسب مع متطلبات الفرص الوظيفية المقدمة بالمدينة الاقتصادية. وللراغبين التقديم في برنامج (الكفاءات المتميزة) يمكنهم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://lnkd.in/du7F7JU.

عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 181 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. وتحتضن: الأحياء الساحلية التي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل، وميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانيء في العالم، وكذلك حي الحجاز الذي يضم واحدة من محطات قطار الحرمين السريع، إضافة إلى الوادي الصناعي الذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم "تداول"، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.