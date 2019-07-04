وزير النفط الإيراني ينتقد التلفزيون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استغرب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة مما قام به التلفزيون الرسمي الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، من نشر تقرير عن سفينة تمكنت من الوصول إلى الصين وسلمت شحنة نفط، في التفاف واضح على العقوبات الأمريكية.
وعرض التلفزيون الإيراني قبل يومين صورا من الأقمار الصناعية خلال برنامج مباشر، تظهر تفاصيل قيام ناقلة النفط التابعة لوزارة النفط الإيرانية بالرسو في ميناء في الصين وتسليم الشحنة النفطية، متفاخرا بالالتفاف على العقوبات. وفي معرض تعليقه على البرنامج هاجم وزير النفط الإيراني تلك الخطوة، معتبرا أنها «فضحت المستور» و«أضاعت كل جهود البلاد»، للتمكن من الالتفاف على العقوبات.
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