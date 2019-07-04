أفريقيا والمكسيك تجمعان أكبر بقعة طحالب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سانت بطرسبيرج

توصل باحثون من الولايات المتحدة إلى أكبر بقعة للطحالب على مستوى العالم، وقالوا إنها كانت تغطي العام الماضي مساحة 8850 كلم2 من مياه البحر، وتمتد بين سواحل غرب أفريقيا وحتى خليج المكسيك بوزن 20 مليون طن.

وحذر الباحثون في دراستهم التي نشرت أمس في مجلة «ساينس» العلمية من أن الازدهار المتواصل لهذه الطحالب البنية، الضارة بالبيئة، ذات الرائحة الكريهة، يمكن أن يصبح هو القاعدة.

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وتجمعت أخيرا مساحات متزايدة مما يعرف بالعشب البحري، أو السرجس، عند شواطئ وجهات سياحية محببة في المكسيك وفي مناطق أخرى في البحر الكاريبي.

ولا يقتصر ضرر هذه الأعشاب البحرية على قطاع السياحة وحده، بل تمثل خطرا على النظام البيئي أيضا، وهو ما جعل دولة باربادوس، الجزيرة في بحر الكاريبي، تعلن حالة الطوارئ بسبب هذه الأعشاب.

وقال رئيس فريق الباحثين شونامين هو، من جامعة ساوث فلوريدا إنه «لا بد وأن التركيبة الكيميائية للبحر قد تغيرت، مما جعل ازدهار هذه الأعشاب يخرج عن السيطرة بهذا الشكل».