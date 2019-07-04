6 قتلى و200 جريح في إعصار الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بكين لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 200 آخرون نتيجة مرور إعصار في مدينة كايوان الواقعة في شمال شرق البلاد. وأوضحت السلطات الصينية أن رياحا بالغة القوة ضربت كايوان مقتلعة الأشجار وأعمدة الكهرباء وأدت إلى كسر زجاج نوافذ المباني، وأنه تم إنقاذ نحو 210 أشخاص من المباني المدمرة.



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