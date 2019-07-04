إثبات جريمة قتل بعد 33 ألف عام من ارتكابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - توبينجن (ألمانيا)

قال باحثون من ألمانيا إنهم اكتشفوا أن رجلا أوروبيا توفي قبل نحو 33 ألف عام، كان ضحية جريمة قتل.

وخلص الباحثون تحت إشراف كاتِرينا هارفاتي، من جامعة توبينجن، من خلال تحليل جمجمة الرجل التي تعود للعصر الحجري القديم العلوي، أن الرجل ربما تلقى ضربتين في رأسه أودتا بحياته، ورجحوا أن ضاربه كان أعسر اليد، حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «بلوس وان».

وعثر على الجمجمة المتحجرة للرجل خلال أعمال تعدين عام 1941، في كهف بيستيرا كيوكلوفينا، في منطقة ترانس سيلفانين جنوب رومانيا، وكان مع الجمجمة أدوات حجرية وبقايا متحجرة لأحد دببة الكهوف.