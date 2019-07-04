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النائب العام يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن وفاة طالبة في جامعة حائل

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أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهه بشأن مباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة “طالبة جامعة حائل” والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم ، وإجراء الكشف على الجثمان من قِبَل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

وتُوفيت طالبة في إحدى القاعات الدراسية في كلية التربية بجامعة حائل (الثلاثاء).
وأوضح بيان الجامعة أن الطالبة أُصيبت بحالة تشنُّج وسقطت على الأرض، حيث حاولت الأستاذة وزميلاتها في القاعة إفاقتها، لكن دون جددوى، فجرى استدعاء الهلال الأحمر، الذي بدوره قام بنقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام.
وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي استقبل الحالة أكد أن الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، تُوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

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