لجنة نسائية لإجراء مقابلة وظيفية مع منومة بأحد مستشفيات الطائف

وجه المدير العام بمحافظة الطائف طلال اللهيبي -وبالتنسيق مع ‫تعليم صبيا، وصحة الطائف، وتعليم الطائف- بتشكيل لجنة نسائية لإجراء المقابلة الشخصية، لمرشحة على ‫الوظائف التعليمية‬ في تعليم ‫صبيا، تخضع للعلاج بمجمع فيصل الطبي بـالطائف، وإجراء المقابلة الشخصية لها داخل غرفة التنويم بالمستشفى.

جاء ذلك بعد أن أعلن اسمها مع المُعيَّنات مؤخرًا بتعليم صبيا، وفي بادرة رائعة، وحرصًا على عدم ضياع الفرصة الوظيفية عليها.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، أعلنت أمس الأربعاء، مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للمعينين والمُعيَّنات الجدد.

وأوضح بيانٌ صادرٌ عن الإدارة التعليمية اطلعت عليه «عاجل» أنه تم تحديد يومَي الأحد والاثنين المقبلين موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية للمُعيَّنين والمُعيَّنات الجدد، التي ستُعقَد بمقر بيت الطالب للمعينين، وبمقر الشؤون التعليمية بمبنى الإدارات النسائية بالفيصلية للمعينات الجدد.

وأكملت إدارة التعليم بالمنطقة استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد، مؤكّدةً أنها عملت على توفير وتهيئة أماكن سكن للراغبين منهم، وتوفير حافلات لنقلهم من مقر إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي وإليه.

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وأكد المدير العام طلال بن مبارك اللهيبي، الاستعداد الأمثل لاستقبال المعينين والمعينات الجدد البالغ عددهم 207 مرشحين ومرشحات، وتوفير كل السبل والإمكانات لتسهيل إجراءات مقابلاتهم وترشيحهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور حمد آل الشيخ.

وأضاف اللهيبي أنه تم تشكيل اللجان العاملة، وتخصيص بيت الطالب سكنًا للمعينين من خارج الطائف، وتهيئته وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة، مع تخصيص سكن مجاني آخر للمعينات برفقة محارمهن.

وتابع أن الإدارة عملت على توفير حافلات لنقل المرشحين والمرشحات من مقر سكنهم إلى أماكن إجراء المقابلات التي ستجرى في بيت الطالب للمعينين، وفي مبنى الشؤون التعليمية للبنات للمعينات، وكذلك الكشف الطبي الذي سيجرى كذلك في مركز صحي الوشحاء المجهز بكل التجهيزات اللازمة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف.

وأشار اللهيبي إلى أنه تم التنسيق مع مطار الطائف الدولي لاستقبال المعينين والمعينات القادمين جوًّا إلى مطار الطائف، بباقات الورد وبالعبارات الترحيبية التي سيتم بثها عبر إذاعة المطار الداخلية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد برنامج ترويحي وتثقيفي وترفيهي لهم؛ حيث سيفتح نادي المعلمين ونادي حي الثانوية الثالثة أبوابهما أمام المعينين والمعينات الجدد، وستتاح لهم الاستفادة المجانية من كل الخدمات والبرامج المقدمة.

وأضاف أنه تم بث ما يزيد عن 600 رسالة نصية على هواتفهم النقالة تحمل عبارات ترحيبية بهم وبانضمامهم إلى الكوكبة التعليمية للمشاركة في بناء العقول وصناعة الأجيال ونهضة الوطن ورفعته.