أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية في منافذ دخول الحجاج.

وأكّدت الوزارة، في بيان، اطلعت عليه «عاجل»، تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هــ، وذلك بتجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، تقدم خدماتها للحجاج على مدى 24 ساعة.

وأضافت: «هذه المراكز تضطلع بعدد من المهام منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري، فالمراكز، بوصفها خط الدفاع الأول، تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة، والحجاج القادمين وأمتعتهم، والمواد الغذائية المستوردة؛ لحماية المملكة من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها».

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وأشارت الوزارة إلى أنّه تمَّ دعم مراكز المراقبة الصحية بالاحتياجات اللازمة؛ لتقوم بالدور المنوط بها، ويشمل ذلك إعداد القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم، وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، بالإضافة إلى إعداد غرف عزل مجهزة بالمنافذ؛ لعزل الحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات، كما تم توفير المستلزمات الطبية مثل اللقاحات، والأدوية الوقائية وغيرهما، وسيارات الإسعاف المجهزة؛ لنقل الحالات المرضية لأقرب مستشفى.

وتقدم مراكز المراقبة الصحية، بحسب البيان، خدمات الرعاية الصحية للحجاج، وتزودهم بالإرشادات والنصائح الصحية من خلال مواد توعوية تعد وتحدث دوريًّا.

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على بث هذه المواد في الطائرات التي تنقل الحجاج. كما تقوم مراكز المراقبة الصحية عبر برنامج المراقبة الصحية الإلكترونية (حصن)، بتزويد جميع الجهات الصحية بالمعلومات حول إحصاءات الحجاج ووضعهم الصحي؛ لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة لضيوف الرحمن.

