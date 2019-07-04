إيداع 458 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج «حافز»

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، أكثر من 458 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز البحث عن عمل» و«حافز صعوبة الحصول على عمل»؛ وذلك عن شهر يونيو 2019.

وكشف «هدف» أن عدد المستفيدين من «حافز البحث عن عمل» بلغ 158,295 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» 141,719 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينًا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل» لشهر يونيو، بلغ 2379 مستفيدًا ومستفيدة منهم 1373 أنثى و 1006 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل»، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وعلى عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.