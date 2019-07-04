بالصور.. انطلاق أولى رحلات حجاج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة

انطلقت، اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ من مطار إسلام أباد الدولي.

وحضر انطلاق أولى رحلات الحجاج، كل من: وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الدكتور نور الحق قادري، ووزير الطيران بباكستان سمرور غلام خان، ورئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة على أرض مطار إسلام أباد، استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خلاله وزير الطيران الباكستاني سمرور خان كلمة نوه فيها بعمق العلاقة الوطيدة التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية وباكستان، مثمنًا جهود المملكة في إطلاق هذا المبادرة التي تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام وتمخض عنها مغادرة أول رحلتين للحجاج الباكستانيين من مطار إسلام أباد الدولي؛ حيث جرى إنهاء إجراءاتهم ومغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.

ومن جهته أشاد وزير الشؤون الدينية الباكستاني في كلمته، بما يحظى به الحجاج الباكستانيين من اهتمام بالغ طيلة العام سواءً في الحج أو العمرة، معربًا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومن ذلك خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من المسلمين، الذين يتلهفون على زيارتهما من كل مختلف أنحاء العالم.

وقال وزير الشؤون الدينية، إن العالم يشهد للمملكة مواقفها النبيلة في خدمة الإسلام، وهي مهبط الوحي، ووصلت أياديها البيضاء إلى المسلمين كافة، وكل عام يشهد المسلمون تطورًا في مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين على حد سواء، وهذا يدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم.