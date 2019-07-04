«الجزائية» تعلن موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم صالح البغدادي

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم صالح بن قاسم بن عبدالرزاق البغدادي - سعودي الجنسية - يحمل الهوية الوطنية رقم (1046851190)، حضور جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 10/09/1440هـ، وتاريخ 21/10/1440هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 21/11/1440هـ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوة غيابيًّا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.