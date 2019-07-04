خرج ولم يعد.. شقيق مفقود آبيار يكشف ملابسات اختفاء أخيه

تواصل الجهات الأمنية بالمدينة المنورة بمساندة أربعة فرق تطوعية، عمليات البحث عن مفقود آبيار الماشي المواطن فواز هديبان الرميثي، الذي اختفى عن الأنظار صباح الجمعة الماضي .

وفي تصريحات لـ«عاجل»، قال شقيق المفقود، إن فواز البالغ، صاحب الـ29 عامًا، خرج في الثامنة من صباح الجمعة من استراحة في آبيار الماشي، دون أن ينتبه له أحد، ولم يعد حتى الآن تاركًا محفظته وجواله في المنزل.

وأشار بدر الرميثي إلى أن شقيقه قمحي البشرة ويبلغ طوله حوالي 175 سم، ويرتدي زيًّا رياضيًّا «بنطال أسود وقميص رصاصي»، موضحًا أنه يعاني من ضغوط نفسية في بعض الأحيان، لكنه مدرك لما حوله ومرتب الهندام ومثقف وليس لديه أي أمراض عقلية .

وأشاد شقيق المفقود بجهود رجال الأمن والفرق التطوعية المشاركة في البحث، والذين يواصلون مهامهم على مدار الساعة، متمنيًّا أن تُكلل الجهود بالعثور عليه سالمًا معافى.

وطالب شقيق المفقود من يعثر على شقيقه بإبلاغ الشرطة أو التواصل عبر رقم الهاتف: 0551005494.

