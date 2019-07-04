هاتفيًّا.. خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة خالد القاسمي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان عبَّر عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلًا المولى –تعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه، أعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره خادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة.

وكان خادم الحرمين قد بعث في وقتٍ سابق، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة.