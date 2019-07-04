السعودية اليوم / وزير الشؤون الدينية بباكستان : باكستان تكن كل التقدير للمملكة وتثمن مواقفها المشرفة في خدمة الإسلام



إسلام أباد 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أكد معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري أن مبادرة طريق مكة الذي تم تدشينها اليوم بمطار إسلام أباد الدولي من المبادرات النوعية التي تقدمها المملكة العربية

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن باكستان تكن كل التقدير للمملكة العربية السعودية وتثمن مواقفها المشرفة والمشهود لها في خدمة الإسلام ، وكل عام نلاحظ خدمات ومشروعات متنوعة سواءً في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة لتوفير الراحة للحجاج والمعتمرين على حد سواء.

وأضاف أن هذه المبادرة تنطلق من فكرة تأمين راحة الحجاج والتسهيل عليهم من أجل أن يسافروا إلى المملكة لأداء مناسك الحج، موجهاً الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي ولرئيس وفد المملكة لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والجهات المشاركة في هذه المبادرة على ما يبذلونه من عطاء مميز لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين .

ودعا معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار للمملكة العربية السعودية ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما كل الخير على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم .

// انتهى //

18:34ت م

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إسلام أباد 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأكد معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري أن مبادرة طريق مكة الذي تم تدشينها اليوم بمطار إسلام أباد الدولي من المبادرات النوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من مقر دولهم بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حتى يصلوا إلى المملكة بكل يسر وسهولة.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن باكستان تكن كل التقدير للمملكة العربية السعودية وتثمن مواقفها المشرفة والمشهود لها في خدمة الإسلام ، وكل عام نلاحظ خدمات ومشروعات متنوعة سواءً في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة لتوفير الراحة للحجاج والمعتمرين على حد سواء.وأضاف أن هذه المبادرة تنطلق من فكرة تأمين راحة الحجاج والتسهيل عليهم من أجل أن يسافروا إلى المملكة لأداء مناسك الحج، موجهاً الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي ولرئيس وفد المملكة لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والجهات المشاركة في هذه المبادرة على ما يبذلونه من عطاء مميز لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين .ودعا معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار للمملكة العربية السعودية ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما كل الخير على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم .// انتهى //18:34ت م0182

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