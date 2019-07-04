

نجران 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، المشروعات والمرافق والخدمات البلدية بمركز الوديعة بهدف الوقوف على سير العمل واحتياجات المركز من المشروعات والخدمات البلدية.

وشملت الجولة التفقدية مشروع السفلتة بمخطط المنح، والحدائق الجاري تنفيذها، ومبنى بلدية الوديعة, والممشى الرياضي، اطلع المهندس عيبان خلالها على سير العمل ونسبة الإنجاز، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال المتبقية من المشروعات البلدية, حاثاً موظفي البلدية على مضاعفة الجهود، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

كما جرى مناقشة سبل تطوير المركز من خلال المشاريع والخدمات البلدية والاستثمارية.

// انتهى //

18:27ت م

0181





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشاريع والخدمات البلدية بالوديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.