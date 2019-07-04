السعودية اليوم / جمعية خيرات لحفظ النعمة تشارك في أنشطة مخيم جامعة الأميرة نورة



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

قدمت جمعية خيرات لحفظ النعمة المصرحة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 8 ورش للتعريف بالجمعية ونشاطها، وطرق حفظ النعم، وأهداف حفظها، وتصحيح السلوكيات الغذائية الخاطئة، وذلك خلال أعمال المخيم الصيفي الإثرائي الرابع الذي أقيم في جامعه الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطالبات المتفوقات للمرحلتين الثانوية والجامعية.

وجاءت الورش بمعدل 90 ساعة حضرها أكثر من 160 طالبة قدمتها : نوف البطاح، ومي الحربي، وذكرى العبداللطيف من جمعية خيرات لحفظ النعمة إلى جانب إقامة ركن تعريفي بهدف التوعية بطرق ترشيد استهلاك الطعام وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية لطرق حفظ النعم وتشجيع الطالبات على الوسطية في التعامل مع نعم الله وعدم الإسراف في المأكل والمشرب.

وكرّمت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى الجمعية على جهودها في المخيم الإثرائي الصيفي الذي أسهمت من خلاله في إيصال رسالة الجمعية بالحث على حفظ النعمة وعدم الإسراف و نشر ثقافة حفظ النعم عبر الدورات والأركان التعريفية .

// انتهى //

18:00ت م

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