

تونس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

ارتفعت حصيلة قتلى العملية الانتحارية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس إلى قتيلين، بعد أن تم الإعلان اليوم عن وفاة مدني متأثرًا بجراحه.

وكان إرهابيان قد نفذا الخميس الماضي عمليتين إرهابيتين متزامنتين في العاصمة، حيث أقدم الأول على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية، مما تسبب في مقتل رجل أمن على عين المكان وإصابة ثمانية آخرين معظمهم من الأمنيين، فيما فجر الثانى نفسه قرب مركز أمني.

كما قام إرهابي ثالث الليلة قبل الماضية، بتفجير نفسه في حي الانطلاقة بالعاصمة، باستعمال حزام ناسف كان يرتديه دون تسجيل أية خسائر بشرية، لتعثر قوات الأمن على نحو 10 كلغ من المواد المتفجرة، كانت مخبأة بساحة أحد مساجد مدينة الانطلاقة ضواحي العاصمة التونسية.

// انتهى //

17:49ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري بالعاصمة تونس إلى قتيلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.