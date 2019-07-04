السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي قائد اليونيفل



بيروت 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم قائد قوات الأمم المتحدة المعززة في جنوب لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو دل كول.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في جنوب لبنان لاسيما الانتهاكات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا.

// انتهى //

17:47ت م

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