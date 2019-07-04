السعودية اليوم / ختام فعاليات التدريب العسكري المصري الفرنسي المشترك



القاهرة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم، عن ختام فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي "رمسيس 2019" الذي نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا في نطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان له اليوم، أن التدريب (رمسيس 2019) يأتي في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا التدريب البحري الجوي شاركت فيه حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتشكيل من الوحدات البحرية المصرية، كذلك عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) للجانبين وعدد من المقاتلات المصرية طراز (إف – 16) المتعددة المهام.

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17:46ت م

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