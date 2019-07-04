السعودية اليوم / الشئون الإسلامية في مكة تشارك في استقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج



جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم، باستقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام ١٤٤٠هـ، من عدة جنسيات، وسط خدمات متكاملة شاركت في تقديمها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز في صالة الحجاج بمحافظة جده، تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتقديم كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهوله.

وأوضح المدير العام للفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الفرع يشارك من خلال فرق تعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج لتقديم خدمات تواكب حجم الدعم الذي يقدم لضيوف الرحمن، مبيناً أن الوزارة تعنى بخدمة التوعية والإرشاد وتوزيع المطبوعات العلمية والخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوزارة جندت عدداً كبيراً من الدعاة بالمنافذ والمواقيت والمساجد الواقعة في طريق الحجاج لتقديم الخدمات الإرشادية لضيوف الرحمن إلى جانب تبصيرهم بأحكام المناسك.

وأكد الدكتور الخامري، أن الجهات المعنية في مكة المكرمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة.

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17:24ت م

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