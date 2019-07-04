خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة نجل حاكم الشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، الخميس، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.
وعبّر خادم الحرمين الشريفين، في مكالمته، عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
بينما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطبية.
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