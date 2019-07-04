شكرا لقرائتكم ترقية 23 من موظفي أمانة الشمالية على مختلف الدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-04 ترقية 23 من موظفي أمانة الشمالية على مختلف الدرجات متابعات الخليج 365 - عرعر صدر ⁧‫قرار⁩ أمين ⁧‫منطقة الحدود الشمالية⁩ المهندس شمام الشمري بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً بترقية عددٍ من الموظفين بأمانة المنطقة. Advertisements وجاءت الأسماء كما يلي:









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