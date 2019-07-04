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2019-07-04 لبرامج الماجستير.. أسماء المرشحين لـ التحريري والمقابلة في جامعة الحدود الشمالية متابعات الخليج 365 - عرعر أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية عن أسماء المرشحين والمرشحات الذين انطبقت عليهم شروط القبول لدخول الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية لبرامج الماجستير (اللغة العربية – المناهج وطرق التدريس – الفيزياء) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440/1441 هـ وذلك بعد استيفائهم شروط القبول.

وجاءت الأسماء على النحو التالي: أولاً: ماجستير اللغة العربية (كلية التربية والآداب) : مسار اللغة والنحو (طلاب) 1. خالد عايد منور الشمري 2. سلطان ضحيان عبد الله الرشيدي 3. عبد السلام كل زرين محمد أفغان مسار اللغة والنحو (طالبات) 1. ولاء غازي عيسى الكنعان 2. منار بديع سعسع الرويلي 3. منى سلطان علي السهلي 4. أسماء محمد عثمان الشيخ مسار الأدب والنقد (طلاب) 1. ناصر غريب خويلد العنزي 2. سلطان عواد عامر العنزي 3. راكان مقبل هليل الشميلاني 4. تركي فيحان باتع الحربي مسار الأدب والنقد (طالبات) 1. هدية شهاب محمد العنزي 2. مير زاكي خضر العنزي 3. راوية خالد عبد الله الفارس 4. امل مناور ناصر العنزي ثانياً: ماجستير العلوم في الفيزياء ( كلية العلوم ): مسار فيزياء الجوامد (طلاب) 1. فهد معاشي غريب الرويلي 2. عيسى محمد جابر الهلالي 3. علي مفضي عيد البلوي 4. حاتم نايف سفر العوفي 5. محمد شبنان محمد السبيعي 6. مشاري محيميد عليوي العنزي مسار فيزياء الجوامد (طالبات) 1. أشجان أنور حمد الضميري 2. أمل يحيى شوعي صديق 3. وعد عبد الهادي حمدان البلوي 4. أسماء السلوم عساج العنزي 5. زينب ذياب غانم الرشيدي 6. هدب معتوق عمر العتيبي 7. آلاء حامد احمد السهلي 8. إيمان قاعد كريم المجلاد 9. مرام محمد شميلان النافعي 10. أشواق حسين احمد أبوحسين ثالثاً: ماجستير المناهج وطرق التدريس ( كلية التربية والآداب ) : مسار مناهج وإشراف تربوي (طلاب) 1. خالد عوض شخير العنزي 2. عبدالسلام صالح سليمان الشقيران 3. رشيد علي جربوع الشمري 4. هاني شبيح خليف العنزي 5. حمود جحفل كليب العنزي 6. مضحي قضاب ماطر الرويلي 7. منوي دخيل باقي العنزي 8. محمد عايض بجحان العياشي 9. حاتم عبدالرحمن سالم الجهني 10. هشام سعود عبدالله المزيني 11. محمد عوض محمد آل مانع 12. هادي محمد علي العنزي مسار مناهج وإشراف تربوي (طالبات) 1. بدريه حسين الصخني العنزي 2. أبرارمحمد عبدالله الشهري 3. بيان سعود عبدالعزيز الزيد 4. مريم علي عايد العنزي 5. ياسمين البني غافل العنزي 6. سارة مفرح عبدالعزيزالعمري 7. أمجاد علي فرحه الغامدي 8. آلاء محمد منصور القثامي 9. نوال ضبيان زغير العنزي 10. مي عبدالعزيزعثمان العقيل 11. وداد تركي خلف الرويلي 12. ناهد دخيل مرزوق الرشيدي 13. شروق صادق حسن خان 14. حوراء عبدالرحمن سعود المرشدي 15. أسماء زاكي مليح العنزي 16. شذى هديبان دخيل الله اللقماني 17. منال حميد هليل العنزي 18. شريفه احمد زيد حوذان 19. هيفاء مجادب سويد الرويلي 20. ريم فهد معيل الرويلي 21. رابعة محمد إبراهيم الزمام 22.عائشة خلف علي البلوي 23. هياء نايف غريبان العتيبي 24. رنا عبدالعزيز عثمان العقيل 25. أزهار سالم هائل العنزي 26. البندري عوض شفيان العنزي مسار مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية (طلاب) 1. عماد أحمد حمود الرشيدي 2.عبدالرحمن محمد عبدالله شاجهان هولادير 3.صالح علي حمد القويعي 4.جمال محمد غصاب العنزي 5.علي ظافرعلي الشهري 6.عماد عايد فياض العنزي 7.وسام عويض سعيد ابوزاهره 8.مشاري نايف مهلهل العنزي 9.أحمد فضل معيدي العنزي 10.خالد بقان قبهان العنزي مسار مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية (طالبات) 1. نوف فرحان مرمير العنزي 2. شيماء منصور ناصر اللحياني 3. ريم محمد مرزم المنتشري 4. بدور علي عالي الحربي 5. هند علي مرعي القحطاني 6. أزهار صالح عويد الصبحي 7. زها عبدالرزاق علي العطوي 8. منال مزعل جرذي العنزي 9. نوال فاضل خابور العنزي 10. صفيه عتيق حماد العنزي مسار مناهج وطرق تدريس الرياضيات (طلاب) 1. فلاج حماد الحميدي الشمري 2. محمد مرجي باقي العنزي 3. فهد نزال الأدغم الحازمي مسار مناهج وطرق تدريس الرياضيات (طالبات) 1. أسماء محمد صالح سلطان 2. فايزه عبدالعزيز ناصر الفايز 3. شروق علي أحمد آل عباس 4. عبير عواد باقي العنزي 5. أمل شفيان عوض العنزي 6. نظيره قطيش عوض العنزي 7. فاطمه صالح أحمد البن صالح مسار مناهج وطرق تدريس العلوم (طلاب) 1. بندر أحمد بنيان الشمري 2. عبدالعزيز حمود طرقي العنزي 3. عبدالله زايد فاتل الرويلي مسار مناهج وطرق تدريس العلوم (طالبات) 1. بنان عبدالهادي سعيد العمري 2. فرح حمود فريح العنزي 3. وصايف معيض جربوع الرويلي 4. ريم محسن صالح الحربي 5. أريج لافي عواد المطيري 6. عزة متعب حاكم المجلاد 7. دلال علي جبر الشمري 8. فاطمة محمد مفلح الشمري 9. جوهرة مسند عضيب العنزي 10. ميثاء عدهان عواد الشمري 11. مشاعل معيض الاسمر العنزي 12. وضحى عبيد الاسمر العنزي 13. نهله بندر عطالله العنزي 14. هدى حمود جريد العنزي مسار مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية (طلاب) 1. جمال مزعل هليل العنزي 2. عايد مطر لولاس الشمري 3. علي عون سالم الصيعري Advertisements 4. عبدالهادي محسن خليف العنزي مسار مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية (طالبات) 1. مريم مصطفى محمد الزلباني 2. إيمان جمعان عبدالرحمن آل سالم 3. أمينه موسى عايش الرشيدي 4. ساره خالد جريد العنزي 5. شهد سعود عبدالله العريفي 6. تغريد خالد إبراهيم الفالح 7. بشاير عبدالله ثامر القرني 8. إلهام عبدالله دليمان الرويلي 9. روان خالد عبدالله الحربي 10. ليالي ملاهد عبيدان الرويلي 11. الجازي جليل محيلان الدهمشي 12. مرام صالح علي السالم 13. وجدان مسعد عوض العنزي 14. ساره سليمان عايد الحويطي 15. إيمان عبدالعزيز دوجان العنزي 16. امل حسين دريدح العنزي 17. فوزيه مزعل هليل العنزي 18. فايزة مزعل هليل العنزي مسار مناهج وطرق تدريس اللغة العربية (طلاب) لم تنطبق شروط القبول على المتقدمين لهذا المسار مسار مناهج وطرق تدريس اللغة العربية (طالبات) لم تنطبق شروط القبول على المتقدمين لهذا المسار مسار مناهج وطرق تدريس عامة (طلاب) 1. محمد عبدالله سعيد القرني 2. سالم مشعان رجاء العنزي 3. محمد راشد عبدالرحمن القحطاني 4. بدر عايد عدوان الشمري 5. عبدالله حمود طرقي العنزي 6. عبدالعزيز راجح حمود الراجح 7. حمزه ناصر علي الحربي 8. عبدالله غربي السندي الشمري 9. نايف عطالله قديم العنزي 10. فواز مزعل هليل العنزي مسار مناهج وطرق تدريس عامة (طالبات) 1. غنادير سعد مرضي الرويلي 2. أسماء صالح محمد الكثيري 3. هدى فرحان حلاف العنزي 4. ورود حسون مضحي العنزي 5. طيف موحان راضي الشمري 6. منى سعيد جرو الرويلي 7. هديل سعود همام الشريف 8. منال فرحان مفرح العتيبي 9. ريم طلال خلف العنزي 10. مها لفى ماطر العنزي 11. مروج عبدالحميد عبدالحليم ميجان 12. معالي حسين دريدح العنزي 13. دانيه محمد مخيلد الجاسر 14. بشاير فواز قرماش الشمري 15. نيله تركي خالد العتيبي 16. امل علي يحيى آل حمود 17. منال عيد نزال العنزي 18. حسناء ديسان شافي العنزي 19. هند عبدالرحمن ماجد الحربي 20. منال علي حسين آل إبراهيم 21. عائشة ظاهر عيادة الشمري 22. فوز مهزع علي الحربي 23. ناديه عبيد سعيد المطيري 24. عواطف زعزوع مطر العنزي 25. سارة عوض دبيان الحربي 26. جميلة مرجي شعف الشمري 27. منال مزيد معيوف العنزي 28. مها عقيل طلاع العنزي 29. عواطف موزان محمد الشمري وأوضحت الجامعة أنه سيعقد الاختبار التحريري (للطلاب) يوم الأحد 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019م حسب الجدول الزمني التالي: مواعيد الاختبارات – طلاب البرنامج المكان الوقت المناهج وطرق التدريس -طلاب- مقر إدارة الجامعة الرئيسي (كلية المعلمين سابقاً ) عمادة البحث العلمي مبنى PY3 10 صباحاً الفيزياء -طلاب- البرنامج المكان الوقت ماجستير اللغة العربية -طلاب- مقر إدارة الجامعة الرئيسي (كلية المعلمين سابقاً ) مبنى كلية التربية والآداب 10 صباحاً وستعقد المقابلات الشخصية (للطلاب) في اليوم التالي – يوم الاثنين 12/11/1440هـ الموافق 15/07/2019م البرنامج المكان الوقت المناهج وطرق التدريس -طلاب- مقر إدارة الجامعة الرئيسي (كلية المعلمين سابقاً ) مبنى كلية التربية والآداب 10 صباحاً ماجستير اللغة العربية -طلاب- البرنامج المكان الوقت ماجستير الفيزياء -طلاب- مقرالمدينة الجامعية بعد المطار مقابل محطة السويلم (على طريق عرعر- رفحاء الدولي) في مبنى كلية العلوم – الدور الثاني (القاعة الذكية) 10 صباحاً مواعيد الاختبارات – طالبات البرنامج المكان الوقت المناهج وطرق التدريس -طالبات- مجمع الطالبات كلية التربية والآداب بنات بحي المحمدية 10 صباحاً الفيزياء – طالبات – ماجستير اللغة العربية – طالبات – فيما ستعقد المقابلات الشخصية (للطالبات) في اليوم التالي – يوم الاثنين 12/11/1440هـ الموافق 15/07/2019م البرنامج المكان الوقت المناهج وطرق التدريس -طالبات- مجمع الطالبات كلية التربية والآداب بنات حي المحمدية 10 صباحاً ماجستير اللغة العربية -طالبات- البرنامج المكان الوقت ماجستير الفيزياء -طالبات- كلية العلوم للبنات حي الصالحية 3 عصراً









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