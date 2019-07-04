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2019-07-04 بالأسماء.. ترقية 71 موظفاً بتعليم الشمالية على البنود أ .ب .ج متابعات الخليج 365 - عرعر أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان قراراً بترقية 71 موظفاً على البنود “أ. ب. ج” وجاء في تعميم يضم أسماء المترقين – حصلت عليه ” متابعات الخليج 365 ” – أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مبدأ الشفافية والوضوح والحرص على تحقيق العدل ووفقاً للتعليمات الخاصة بالترقيات على البنود (أ – ب – ج)، وحيث تم حصر العاملين بالمنطقة ومفاضلتهم على الوظائف الشاغرة للترقية، برفقة بيانات المرشحين حسب المفاضلة، علماً بأنه سيتم اعتماد هذه البيانات بعد أسبوعين من تاريخه ما لم يتقدم أحد من الموظفين مفيداً بأحقيته بالمفاضلة. Advertisements وقد شملت الأسماء ما يلي:









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