صور.. محافظ محايل يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل

افتتح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم المعرض التوعوي للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أقيم بعنوان ” لتكن لك إرادة ” الذي نظمته بلدية المحافظة بالتعاون مع مكافحة المخدرات بمحايل عسير وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري.

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وتجول المحافظ على المعرض التوعوي واستمع لشرح مفصل عن محتويات المعرض كما اطلع على الركن الخاص بالمخدرات وذلك للتعريف بأنواع المواد المخدرة والعلامات الدالة على التعاطي وطرق التعامل مع المدمن وطرق تقديم العلاج والرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة وشاشات عرض إلكترونية توضح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يهدف لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع فيها، فيما كرمت بلدية محايل المحافظ ومدير إدارة المخدرات بمحايل ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بدروع تذكارية.