فريقا الشرق والجنوب يحصدان جوائز أولمبياد إنسان الخامس

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت مساء أمس أولمبياد إنسان الرياضية الخامسة التي نظمتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب ، تحت شعار ” مواهب واعدة ” واستمرت على مدى 4 أيام ، وشارك فيها نحو 300 من أبناء الجمعية.

واختتمت الأولمبياد بمباراة في كرة القدم ، حيث تغلب فرع الشرق على فرع الغرب بركلات الجزاء بنتيجة 3 صفر . كما حقق فرع الجنوب المركز الأول في كرة الطائرة بعد تغلبه على فرع الشمال.

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وتخلل الحفل الختامي كلمة لمساعد المدير العام لبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان أ. سامي الزيدان شكر فيها الشركاء والرعاة والإعلاميين والأبناء والمنظمين ، وأوضح أن أولمبياد إنسان لهذا العام قد حققت الأهداف المرجوة حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى توطيد العلاقة بين أبناء إنسان و تنمية روح التنافس بينهم ، و اكتشاف المواهب الرياضية ، وكذلك إبراز دور الجمعية في رعاية أبنائها، إضافة إلى اختيار منتخب يمثل الجمعية في المنافسات الرياضية ، كما تسعى الجمعية من خلال إقامة الأولمبياد إلى إيجاد جو من المتعة والفرح من خلال تنوع برامج الأولمبياد.

تلا ذلك تكريم الرعاة والشركاء وتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين من الفروع والأبناء، في المسابقات الرياضية التي تضمنت كرة القدم والطائرة ، وتنس الطاولة والسباحة والبلياردو، وألعاب القوى، إضافة إلى المسابقات الثقافية لأعذب تلاوة والمسرح والإلقاء.

جدير بالذكر أن أولمبياد إنسان لهذا العام تخللها عدد من الفعاليات المصاحبة للأبناء المشاركين كالزيارات المتنوعة لعدد من الجهات والمعالم الحضارية بالرياض، كما رصدت الجمعية جوائز مالية للفروع والأفراد الفائزين في الأولمبياد بقيمة 25.000 ريال و96 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.