الان تتابع مركز الأمير سلطان يحقق إنجازا طبيا عن طريق القسطرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 حقق قسم القسطرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازا طبيا، إذ أجرى ثلاث عمليات قسطرة لإصلاح الصمام الثلاثي (المشبك) دون الحاجة إلى فتح صدر وتكللت جميعها بالنجاح. Advertisements ويعتبر الإجراء من أحدث الطرق العلاجية المستخدمة، إذ تجري العمليات لمرضى القلب الذين يعانون من ارتجاع/تهريب الصمام الثلاثي مسبباً لهم تراكم في سوائل الجسم مما يستدعي دخولهم المتكرر للمستشفى. ونظرا لكون جراحة القلب المفتوح لا تناسب لبعض المرضى يعتبر إصلاح الصمام الثلاثي بالمشبك عن طريق القسطرة الحل الأمثل لمثل هذا الحالات. يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من أوائل المراكز الرائدة في تقنية إصلاح الصمام الثلاثي (المشبك) إذ أدخلت للمركز عام 2012، ومنذ ذلك الوقت أجرى المركز أكثر من ( 135) حالة مشبك للصمام الميترالي.

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