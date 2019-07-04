الان تتابع تعليم الطائف: تشكيل لجنة نسائية لمطابقة بيانات مرشحة بتعليم صبيا تخضع للعلاج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبد الله العازمي:
في إطار التعاون بين الإدارات التعليمية ولتقديم خدمة للمعينين والمعينات الجدد، قام مدير إدارة شؤون المعلمين في الطائف في زيارة لمدير مستشفى الملك فيصل بالطائف للتنسيق لإجراء مقابلة شخصية لمرشحة في تعليم صبيا تمر بوعكة صحيه، ومنومه في مستشفى الطائف.
وقد شكل تعليم الطائف بناء على توجيهات المدير العام للتعليم بالطائف لجنة نسائية لإجراء المقابلة الشخصية للمرشحة وإنهاء الكشف الطبي لها.
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