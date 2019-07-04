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وزير التعليم يستعرض تقرير الأداء لمركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. واستعرض آل الشيخ مع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، التقرير الخاص بأداء المركز وأعماله المستقبلية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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