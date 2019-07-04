شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض تقرير الأداء لمركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. واستعرض آل الشيخ مع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، التقرير الخاص بأداء المركز وأعماله المستقبلية.

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. واستعرض آل الشيخ مع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، التقرير الخاص بأداء المركز وأعماله المستقبلية.

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