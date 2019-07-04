شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي الجمهورية التونسية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمحافظة جدة، سماحة مفتي جمهورية تونس الدكتور عثمان بن محمد بطيخ الذي يزور المملكة حالياَ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالمفتي العام لجمهورية تونس ، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين عبر التاريخ الذي يتشارك فيه البلدان قواسم مشتركة في مختلف القضايا التي تهم المسلمين.

​وقال الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تولي الشأن الإسلامي وما يخدم المسلمين بالعالم عناية فائقة تأتي انطلاقا من ريادتها للعالم الإسلامي ومكانتها لدى المسلمين، إلى جانب احتضانها لأقدس وأحب البقاع إلى الله الحرمين الشريفين، كما أنهما يوليان الشعب التونسي الشقيق عناية واهتمام .

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​وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن الوزارة تحرص على مد جسور التواصل مع مختلف القيادات الإسلامية اتساقاً مع التوجيهات الكريمة لتبادل الزيارات التي تعمق وتؤصل العلاقات فيما يخدم العمل الإسلامي المشترك ويساهم في نشر الوسطية والاعتدال، إلى جانب التعاون في مجال الدعوة إلى الله وخدمة بيوت الله وما يساهم في الوحدة والاجتماع.

​من جانبه، قدم مفتي جمهورية تونس الدكتور عثمان بطيخ شكره وتقديره للوزير آل الشيخ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية هي قائد العالم الإسلامي وراعية الأمن والإيمان وتاريخها راسخ في خدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمة المسلمين في التصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار وكذلك جهودها واضحة للعيان في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما وبقاصديهما، لافتاً إلى الشعب التونسي لن ينسى مواقف المملكة التاريخية في مساندة تونس.

​وقال المفتي إن لقاء الوزير آل الشيخ يأتي في إطار التعاون بين إدارة الإفتاء والوزارة للاستفادة من تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري، مشيداً بما تقوم به الوزارة من أعمال تخدم العمل الإسلامي في كافة أنحاء العالم ويساهم في نشر التسامح والمحبة التي أصلها الإسلام وحث عليها في مختلف النصوص القرآنية وصحيح السنة النبوية .

​ورفع المفتي العام لجمهورية تونس الدكتور عثمان بطيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم ويساهم في تعزيز الروابط الأخوية بين المسلمين بالعالم ،سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقراراها وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم .

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، القنصل العام لجمهورية تونس بجدة لأستاذ سامي السعيدي، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.