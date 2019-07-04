شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستطلع آراء العموم حيال اجتماعات إجراءات الإفلاس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

دعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس)، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، وذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، حتى تاريخ 18/11/1440هـ، الموافق 21/07/2019م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القواعد يهدف إلى تنظيم الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، وذلك لتيسير عقد الاجتماعات والتصويت عليها وفق آليات واضحة ومحددة، وقد تضمن المشروع تنظيم أربعة اجتماعات في إجراءات الإفلاس على النحو الآتي، اجتماع لجنة الدائنين، واجتماع الدائنين في إجراء التصفية المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، واجتماع التصويت على المقترح، واجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، ويهدف المشروع إلى تنظيم الدعوة لعقد الاجتماعات وإدارتها والبيانات اللازم توافرها في محضر الاجتماع، وآليات إيداع محضر الاجتماع.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/pr