شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبو ظبي وحاكم الشارقة في وفاة خالد القاسمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

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وقد أعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطبية.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب حاكم الشارقة عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة.