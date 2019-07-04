محمد بن مسعود - الدمام - تقلد الرائد سلطان فرحان الرفدي، رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. واعتبر المقدم "الرفدي" الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن. صحيفة "الخليج 365" تهنّئ المقدم "سلطان" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية. "الرفدي" إلى رتبة مقدم بجوازات "الحدود الشمالية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04 تقلد الرائد سلطان فرحان الرفدي، رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. واعتبر المقدم "الرفدي" الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن. صحيفة "الخليج 365" تهنّئ المقدم "سلطان" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية. Advertisements 04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 05:54 PM تقلد الرائد سلطان فرحان الرفدي، رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. واعتبر المقدم "الرفدي" الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن. صحيفة "الخليج 365" تهنّئ المقدم "سلطان" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية. ، "الرفدي" إلى رتبة مقدم بجوازات "الحدود الشمالية" ،

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